Тегеран, , 10:26 — REGNUM В Иране от полученных ожогов скончалась 18-летняя девушка, дом которой поджёг ее брат. Об этом 28 мая сообщает IRNA со ссылкой на свои источники.

Преступление произошло в городе Рашт, провинции Гилан. По данным журналистов, причиной конфликта стало то, что девушка вышла замуж за не устраивавшего ее брата мужчину.

По данным следствия, после того как мужчине не удалось предотвратить брак, он поджёг дом, в котором находилась его сестра вместе со своим супругом.

Подозреваемый, который уже во всем сознался, был арестован полицией.

Напомним, ранее 27 мая в Иране был арестован мужчина, обезглавивший свою 13-летнюю дочь за ее желание выйти замуж за человека намного старше ее.