Донецк, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 единиц боеприпасов, сообщили 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, украинские формирования обстреляли посёлок шахты «Трудовская» на окраине Донецка из миномётов калибра 60 мм (шесть мин), а также гранатомётов СПГ.

В результате обстрела был повреждён газопровод низкого давления. Среди мирных жителей жертв нет.

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