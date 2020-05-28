Боб, , 09:55 — REGNUM 16-летний подросток подозревается в убийстве девятилетней соседской девочки, трагедия произошла 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Девятилетняя девочка пропала около 17:00 25 мая — она ушла из своего дома и не вернулась. Об исчезновении ребёнка в полицию сообщили лишь вечером 27 мая.

«В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области», — говорится в сообщении СК.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.