Ульяновск, , 09:51 — REGNUM Житель Ульяновска стал жертвой мошенников, оплачивая покупку через фейковый сайт. Приобретая гитару, он трижды заплатил за неё, сообщает УМВД по Ульяновской области.

В ходе разбирательств установлено, что при просмотре сайта бесплатных объявлений пострадавшего привлекла низкая цена за гитару: за неё предлагалось 14,2 тыс. рублей, в то время как в магазине такой инструмент стоил 30 тыс. рублей. С ним связался аферист, представившийся менеджером и указав счёт, на который нужно перечислить требуемую сумму. Что ульяновец и сделал.

«Менеджер перезвонил и сообщил, что перевод не прошел. Поверив, мужчина перечислил средства повторно. Но перевод якобы тоже не прошел. После третьего перечисления потерпевший обнаружил списание с карты 42 630 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

После этого связь с мошенником оборвалась. В полиции установили, что сайт является фейковым.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года ульяновская полиция распространила сообщение о новом способе мошенничества на территории региона. Аферисты под видом оператора сотовой связи пугают системным сбоем в сети, в результате которого якобы у жителей ошибочно подключается платная услуга. Чтобы якобы возместить ущерб, мошенники просят назвать реквизиты банковской карты.

Подробнее: Ульяновская полиция сообщила о новом способе мошенничества