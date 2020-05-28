Ванино, Хабаровский край, , 09:52 — REGNUM Жители портового Ванино в Хабаровском крае задыхаются от дыма горящей районной свалки. Едкий дым висит над городком вторые сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свалка горит в Ванино Хабаровского края Местные жители

Читайте также: Свободный порт Ванино задыхается от дыма лесных пожаров

«27 мая после обеда всё дымом заволокло. Дышать невозможно, мы на работе были. Домой вернулись — шторы в квартире, вообще вся квартира пропахла дымом. К пожилой соседке приезжала скорая помощь. Свалка эта с 70-х годов функционирует, хотя ещё в 2000-м, кажется, её запретили эксплуатировать, полигон переполнен. Как его обслуживают, кто — мы не знаем. На наш взгляд — никто и никак. Она горит периодически, а мы периодически задыхаемся тут все. Эта свалка — настоящая экологическая бомба. Она над бухтой Ванино, над уровнем моря! В этой помойке за десятилетия чего только нет! Этот дым — канцероген же в чистом виде. Пишут, не ходите в лес, не жгите костры, чтобы не было лесных пожаров, потому, что дым — переносчик вируса, в том числе и коронавируса. Мы не ходим в лес, не зажигаем костры. У нас есть чему гореть. Сколько это может продолжаться уже — годами ведь! И уже просто смешно слушать все эти разговоры про развитие: годами помойку победить не могут!», — написала в редакцию ИА REGNUM жительница Ванино Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года жители Ванино задыхались от дыма лесных пожаров. Аномально бесснежная зима привела к возгораниям сухой растительности, начали гореть близлежащие леса. В такое время пожаров никто не ждал, власти оказались к пожарам не готовы.