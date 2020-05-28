Кызыл, , 09:35 — REGNUM Следователи в Туве возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере при строительстве домов для сирот в селе Самагалтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В августе 2019 года компания «Энестрой» выиграла конкурс на строительство двух домов, организованный управлением «Госстройзаказ». Общая сумма контракта составила 4 млн рублей. Подрядчик обязался выполнить работы до конца ноября.

Однако, по версии следствия, работы к этому сроку завершены не были. Несмотря на это в ноябре и декабре 2019 года компания представила фиктивные акты о приёмке выполненных работ и справки об их стоимости.

«На основании указанных документов на расчётный счет подрядчика были перечислены денежные средства в размере свыше 4 миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере», — добавили в следствии.

Следователи в настоящее время изымают документацию и проводят комплекс других мероприятий, которые необходимы для установления всех обстоятельств происшествия.

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