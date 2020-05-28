Новосибирск, , 09:24 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели известного журналиста Антона Лучанского, сообщает прокуратура Новосибирской области. Дело было возбуждено в отношении 26-летнего ранее не судимого жителя города.

Напомним, новосибирского тележурналиста Антона Лучанского поздно вечером 30 марта на трамвайной остановке сбила машина. Он скончался в машине скорой помощи.

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По данным следствия, обвиняемый управлял автомобилем, находясь в состоянии наркотического опьянения.

«В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, злоумышленник не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд, — уточнили в ведомстве. — Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу».