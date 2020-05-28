Кемерово, , 09:17 — REGNUM Прокурор г. Мариинска Алексей Салашин встретился с жителями села Константиновка, которые пострадали от урагана, обрушившегося на регион 26 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ураганный ветер полностью снёс крыши с 18 жилых домов, ещё 13 повреждены частично — деревьями выбиты окна, разрушены надворные постройки. Кроме того, в результате обрушения стены и крыши строящегося здания склада зернохранилища погибли два человека, ещё один пострадал.

«Прокурор Алексей Салашин ответил на вопросы, объяснил, куда можно обращаться за помощью, разъяснил законодательство, — уточнили в прокуратуре Кемеровской области, Расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей Следственным комитетом по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), находится на контроле прокуратуры».

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