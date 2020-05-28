Уфа, , 09:09 — REGNUM Мужчина погиб после опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ближе к вечеру 27 мая на автотрассе Карагаево-Юрмаш. Автомобиль «Лада Калина» опрокинулся в кювет на 3 км этой дороги в Гафурийском районе.

В аварии погиб водитель этого автотранспортного средства — житель Стерлитамака 42-х лет. Также пострадал и мужчина 59-и лет, который находился в салоне этой автомашины.

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