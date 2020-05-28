Каховка, , 08:59 — REGNUM В Херсонской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге здания Каховской прокуратуры, сообщила 17 мая пресс-служба Национальной полиции области.

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения, полицейские вычислили мужчину средних лет в красной куртке с электрическим инструментом в руках. Спустя несколько часов он был задержан возле одного из ломбардов.

27-летний задержанный оказался неоднократно судимым, недавно суд выпустил его под залог. По предварительным данным, он мог поджечь здание прокуратуры из «чувства мести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в здании прокуратуры города Каховка произошёл пожар.

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