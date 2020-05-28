Омск, , 08:29 — REGNUM В медицинские организации Омской области по состоянию на 25 мая обратились 2688 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1014 детей, что превышает среднемноголетний уровень в 1,6 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

С начала 2020 года в Омской области против клещевого энцефалита привиты более 16 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Красноярска предложили ввести в краевой столице режим ЧС из-за чрезвычайной активности клещей.

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