Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту невыплаты зарплаты работникам одного из предприятий Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, ранее в соцсетях опубликовали видео с собрания, проходившего на территории завода.

В акции приняли участие несколько десятков человек, оказывающих услуги по уборке помещений. В публикации сообщалось, что они не получали зарплату с начала года и требуют её выплаты в полном объёме.

В ходе проверки было установлено, что руководство завода для уборки помещений нанимает услуги сторонних организаций. С начала 2020 года по итогам конкурса договор был заключён с компанией из другого региона, которая наняла на работу местных жительниц. Однако отработав два месяца зарплату последние так и не получили. В середине февраля контракт с компанией был расторгнут.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств невыплаты заработной платы и нацеленные на восстановление нарушенных прав работников», — отметили в ведомстве.

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