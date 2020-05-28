Алма-Ата, Казахстан, , 08:24 — REGNUM Неисправность передней стойки шасси военного транспортного самолета С-295 в Казахстане связана с техническими неполадками системы управления колесами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж самолета предпринял все необходимые меры для устранения неисправности. Благодаря слаженным действиям летчиков удалось благополучно посадить воздушное судно на аэродроме в Жетыгене.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая военный самолет С-295 совершил аварийную посадку на аэродроме в Жетыгене. Посадочную полосу обработали специальной пеной для приземления самолета без передней стойки шасси. Эти меры предотвратили возникновение пожара.

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