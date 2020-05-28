Киншаса, , 08:25 — REGNUM В результате столкновений в Демократической республике Конго (ДРК) погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом 27 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, местные боевики совершили нападение на деревню Самбоко, расположенную в непосредственной близости от границы с Угандой. Жители деревни были убиты жестоким образом, с применением холодного оружия. Их имущество подверглось разграблению.

Напомним, в 2019 году вооруженные силы ДР Конго активизировали борьбу с боевиками, от рук которых в регионе погибли свыше 400 человек. Последние несколько месяцев в регионе наблюдалось затишье, которое прервалось очередной вспышкой насилия.