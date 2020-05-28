Джидинский район, Бурятия, , 08:08 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии произошло сразу несколько трагических дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека. Госпитализированы с травмами ещё несколько.

27 мая в Прибайкальском районе перевернулся автомобиль «Хёндэ». По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и съехав с дороги, допустил опрокидывание. С тяжёлыми травмами он был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался.

В тот же день, в Джидинском районе республики произошло лобовое столкновение между внедорожником «Тойота Ленд Крузер» и «Окой». Как отмечается, 22-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. В результате скончалась 56-летняя пассажирка малолитражки. Водитель и второй пассажир «Оки» были госпитализированы.

Утром 28 мая в ДТП под Улан-Удэ столкнулись сразу три автомобиля — две легковые иномарки марок «Тойота» и «Ниссан» и грузовой «МАН». В результате погиб водитель «Ниссана», три пассажира госпитализированы.

Как сообщили в «Байкал-Daily», погибший водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту», после чего машину отбросило под грузовик.

Напомним, в МЧС 26 мая объявили на территории республики штормовое предупреждение. Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая синоптики прогнозировали усиление ветра, пыльные бури, дождь, а местами град.

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