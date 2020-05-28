Омск, , 08:03 — REGNUM В Омской области следователи выясняют обстоятельства избиения маленького ребёнка, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Сообщение об инциденте появилось в омских массмедиа. По инициативе следственных органов материалы проверки по данному факту передали из органов полиции в региональное следственное управление СКР. Было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, днём 8 мая в частном доме в Омском районе 27-летняя женщина избила свою 2,5-летнюю дочь. Женщина била ребенка рукой по голове и телу. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, синяки и ссадины.

О произошедшем стало известно лишь 11 мая, когда ребёнка доставили в больницу. Помимо телесных повреждений у неё выявили анемию и белково-энергетическую недостаточность.

Известно, что указанная семья с пятью детьми является неблагополучной и состоит на профилактическом учёте в органах полиции с февраля 2018 года. Отец ребёнка был пять раз судим. Родители ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В отношении должностных лиц системы органов профилактики возбуждено уголовное дело о халатности. Детей из семьи изъяли. Их поместили в социальные учреждения. По уголовным делам проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в реке Омь рыбаки нашли тело младенца. Возбуждено уголовное дело.

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