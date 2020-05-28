Пенза, , 09:26 — REGNUM В ходе проверки прокуратурой Первомайского района Пензы пресечена деятельность микрофинансовой организации, работающей под прикрытием комиссионной торговли. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По поступившей информации от Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ прокуратурой Пензы проведена проверка соблюдения требований законодательства о комиссионной торговле непродовольственными товарами, микрофинансовой деятельности и прав потребителей одним из индивидуальных предпринимателей. Установлено, что ИП на регулярной основе заключал с гражданами договоры под видом комиссионных. Но их целью было не принятие товара на комиссию, а предоставление займа под залог имущества. При этом предприниматель не относится к субъектам, имеющим право на данный вид деятельности.

В отношении ИП по ст. 14.56 КоАП РФ («Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов») возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Незаконная деятельность предпринимателя по предоставлению микрозаймов прекращена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за 2019 года в ходе проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые неправомерно предоставляли краткосрочные займы, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. К ответственности привлекли 17 лиц, сумма штрафов составила около 200 тыс. рублей.

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