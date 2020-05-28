Кабул, , 08:01 — REGNUM Не менее семи сотрудников полиции Афганистана погибли при атаке боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Фарах на западе Афганистана. В результате нападения погибли семеро полицейских, еще трое получили ранения. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая правительство Афганистана и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о трехдневном прекращении огня. Ожидалось, что это поспособствует мирному урегулированию в стране.

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