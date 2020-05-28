Эр-Рияд, , 08:00 — REGNUM Военные арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили беспилотник йеменских хуситов, направленный в сторону королевства. Об этом 27 мая сообщает The Saudi Press Agency.

По данным журналистов, беспилотник был перехвачен в непосредственной близости от города Наджран, расположенного на юго-западе государства.

Представитель международной коалиции, осуществляющей интервенцию в Йемен, Турки аль-Малки в комментарии агентству обвинил хуситов в нарушении норм международного права.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.