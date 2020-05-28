Красноярск, , 07:20 — REGNUM В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о получении взяток инспекторами ГИБДД установлена причастность ещё четырёх сотрудников. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело было возбужденно 16 марта 2020 года по материалам УФСБ России по Красноярскому краю. Фигурантами стали семь сотрудников ГИБДД и один оперативный дежурный МО МВД России «Уярский». Они обвиняются в получение взятки. Двое сотрудников также подозреваются в незаконном хранении боеприпасов.

По данным ведомства, в ходе расследования была установлена причастность к совершению данного преступления еще четырёх действующих сотрудников ГИБДД. Речь идёт об одном инспекторе ДПС МО МВД России «Емельяновский» и троих инспекторовах ДПС МО МВД России «Уярское».

По предварительной версии следствия, с начала 2019 года по март 2020 года (до момента задержания) оперативный дежурный МО МВД России «Уярское» организовал преступную группу. Она состояла из действующих сотрудников ДПС трёх районов Красноярского края и полка ДПС ГИБДД МО МВД России «Красноярское».

Стражи порядка содействовали беспрепятственному проезду по трассам большегрузных автомобилей, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Также они освобождали от административной ответственности нарушителей ПДД, незаконно выдавали со автомобили со штрафплощадок и так далее.

Следствие выявило двоих занимающихся грузоперевозками граждан, которые ежемесячно платили организатору группы 30 тысяч рублей. Все денежные потоки шли к организатору, который распределял их между сотрудниками.

К уголовной ответственности в настоящее время привлечены 12 сотрудников полиции по 23 фактам получения взяток. В ведомстве подчеркнули, что восемь членов группы, включая организатора, «признали свою вину и раскаялись в содеянном».

Восемь человек заключены под стражу, трое — под домашним арестом. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел четыре ходатайства об избрании меры пресечения сотрудникам ДПС, подозреваемым в получении взятки в крупном размере.

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