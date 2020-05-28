Красноярск, , 07:21 — REGNUM В Красноярске задержали пятерых членов группы, подозреваемых в торговле наркотиками бесконтактным способом и изъяли более одного килограмма героина. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемые — трое мужчин 1981, 1992, 1994 года рождения и две женщины 1986 и 1990 года рождения — были установлены и задержаны в результате длительной разработки сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Члены группы проживали в арендованных в Красноярске квартирах и осуществляли сбыт наркотического средства (героина) бесконтактным способом посредством закладок.

«В одной из квартир было изъято 175 свертков [по одному грамму] уже приготовленных для реализации, и свыше одного килограмма, приготовленного для дальнейшей фасовки», — говорится в сообщении.

Двоих мужчин из группы задержали во время закладки доз наркотиков в тайники. Женщины занимались фасовкой героина в свертки по одному грамму. Функцию куратора-координатора преступной группы осуществлял уроженец Таджикистана.

По данным фактам в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Они взяты под стражу.