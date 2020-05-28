Чита, , 07:18 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса продолжает шириться в Забайкальском крае. По данным оперативного штаба региона наутро, 28 мая общее количество подтверждённых тестов на наличие коронавирусной инфекции составляет уже 1019. В 142 случаях речь идёт о детях.

«За прошедшие 24 часа из моностационаров выписано 23 человека, всего выздоровели 470. Также коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало иИА REGNUM, в Забайкалье действуют два крупных очага SARS-CoV-2. Это краевой онкодиспансер и краевая клиническая больница. Накануне, в связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.