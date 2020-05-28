Владивосток, , 07:16 — REGNUM Во Владивостоке хозяева контактного зоопарка «Мир пушистиков», которые бросили часть зверей в городском океанариуме, вернулись за ними.

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В океанариуме рассказали, что после публикаций в СМИ, владельцы забрали своих животных.

«Животных вывозили частями на базу отдыха, где находятся и другие животные», — цитирует РИА Новости представителя океанариума.

Между тем, прокуратура Владивостока провела проверку по факту оставления животных с 23 по 26 мая животных без пищи и ухода.

«Возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными», — пояснили в пресс-службе прокураты Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, собственники контактного зоопарка во Владивостоке оставили в арендуемом помещении несколько животных без еды и ухода.