Ульяновск, , 06:55 — REGNUM 34-летний житель Ульяновска отправит в колонию строгого режима за убийство пенсионерки, совершенное более девяти лет назад. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Труп женщины был обнаружен 31 января 2011 года в квартире одного из домов по улице Северный Венец. В ходе разбирательств было установлено, что до этого у нее «возник конфликт с мастером по ремонту канализационных труб, который из мести за невыдачу его инструментов задушил жертву электрическим проводом».

Ульяновца признали виновным в убийстве, приговорив к 13 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, вынесен приговор по делу об убийстве, совершённом 13 сентября 2019 года. Жертвой также стала женщина, её труп нашли в ходе тушения пожара в квартире одного из домов по проезду Заводской. Следствием установлено, что в тот роковой вечер ей нанёс несколько ударов ножом 33-летний знакомый, который затем поджёг квартиру.

Он признан виновным в совершении убийства и краже, ему назначено 12,5 лет колонии строгого режима. В возмещение морального вреда с осужденного в пользу дочери погибшей определено взыскать 1 миллион рублей.