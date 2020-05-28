Иркутск, , 06:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 28 мая выявлено уже 1498 носителей коронавируса, причём 60 из них — только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1183 пациента, в том числе — 568 вахтовиков. Выздоровели только 295 человек, ещё десять — погибли, и десять смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса среди вахтовиков значительно влияет на статистику выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Иркутской области. Только накануне выявили 62 новых носителей вируса.

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