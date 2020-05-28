Казань, , 09:20 — REGNUM В Татарии бывший начальник управления сельского хозяйства и продовольствия минсельхозпрода по Пестречинскому району подозревается в халатности. В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Выяснилось, что в 2018 году по программе развития семейных животноводческих ферм минсельхозпрода РТ подозреваемый предоставил главе одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) грант в размере более 9,8 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы по откорму крупного рогатого скота. Бюджетные средства должны были использоваться на проведение строительных работ, приобретение сельхозживотных и другие цели. Но, как удалось установить, деятельность крестьянско-фермерского хозяйства не осуществляется, животные отсутствуют, а на месте коровника на 150 голов в Шалинском сельском поселении стоит недостроенное нежилое помещение непригодное для использования. Также, в 2019—2020 годах глава КФХ отчитался в районное управление сельского хозяйства, что в 2019 году произвел 34 тонны мяса, еще 52 тонны удалось реализовать, получив выручку в размере 5,7 млн рублей, создал три рабочих места.

Следователи установили, что нецелевое использование 6 млн рублей не контролировалось ни подозреваемым, ни его подчиненными. В КФХ с инспекцией никто не выезжал. Расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге по факту халатности чиновников возбуждено уголовное дело. Основанием стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой выявлено неэффективное расходование бюджетных средств.

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