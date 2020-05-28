Шебалинский район, Алтай, , 06:17 — REGNUM Спасатели, полицейские и добровольцы в Республике Алтай ведут поиски подростка, пропавшего на реке Катунь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 26 мая «при очевидных обстоятельствах утонул» житель села Мухор Черга 2002 года.

Сотрудники полиции, пожарные, а также волонтёры из числа местных жителей и регионального Рафтинг Центра осматривают береговую полосу. Спасатели исследуют акваторию реки. Результатов пока нет.

Как отмечается, Катунь — это горная, каменистая река с сильным течением. В период весеннего половодья водолазные работы здесь запрещены.

«Вода в реке мутная, видимость в воде нулевая, поэтому водолазам и дайверам вести подводные поиски невозможно в данный период. Подобные случаи уже имели место в республике в разные годы и проведение именно водолазных работ всегда переносили на более поздний срок», — добавили в управлении.

Напомним, в 20-х числах мая в регионе установилась аномально жаркая погода, а столбик термометра поднимался выше 30 °C. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, спасатели предупреждали об опасности купания в Катуни, куда устремились местные жители из-за жары.

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