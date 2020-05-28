Пестречинский район, Татария, , 09:18 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего главы Богородского сельского поселения, депутата Совета Пестречинского муниципального района по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ч. 2, ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Следствием установлено, что в 2014 году к подозреваемому обратился знакомый с просьбой помочь в установлении права собственности на земельный участок в деревне Черниково. После договоренности глава поселения изготовил поддельные выписки из похозяйственной книги. Благодаря этой махинации мужчина зарегистрировал право собственности на два земельных участка, один из которых впоследствии переоформил на другого человека. Помимо этого, в 2015 году подозреваемый совместно с неустановленными лицами подделал выписки из похозяйственной книги, с помощью чего другой гражданин зарегистрировал право собственности на участок в селе Гильдеево, а позже переоформил на третье лицо. Сумма ущерба от противоправных действий подозреваемого составила более 3,2 млн рублей.

Мужчина вину свою не признал, судом избрана мера пресечения в отношении него в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии за четыре месяца 2020 года зафиксировано 2 тыс. случаев мошенничества, что на 60% больше прошлогоднего показателя. При этом раскрываемость таких преступлений не превышает 10%.

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