Анадырь, 28 мая 2020, 05:36 — REGNUM В Анадыре на Чукотке полиция задержала 54-летнего мужчину, который похитил на улице коляску с ребёнком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУСК РФ округа.
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26 мая в полицию поступило сообщение о пропаже малолетней девочки.
Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего.
«В ходе следственных действий было установлено, что ребёнка похитил 54-летний местный житель, воспользовавшись непродолжительным нахождением коляски с малышкой на улице без присмотра. Мужчина задержан», — пояснили следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, 22-летний злоумышленник, пытавшийся похитить троих детей, был избит и задержан 16-летним школьником в США.