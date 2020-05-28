Якутск, , 05:08 — REGNUM На территории городского округа Якутска с 26 мая по 26 июня установлен особый противопожарный режим, об этом подписала распоряжение глава города Сардана Авксентьева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Особый противопожарный режим вводится в связи с установлением высокого IV уровня пожарной опасности на территории городского округа.

В течении месяца запрещается въезд транспорта в лес, за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

Ограничивается посещение лесных массивов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Запрещено сжигание мусора, сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Якутии было зарегистрировано пять лесных пожаров.