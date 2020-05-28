Анадырь, , 03:51 — REGNUM Мастеру жилищно-эксплуатационного участка в посёлке на Чукотке, где машинист экскаватора засыпал снегом детей, предъявили обвинение, он задержан. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днём 12 мая во время уборки снега в посёлке Беринговский, мастер жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ), осуществлявший контроль за работами, не принял должных мер по обеспечению безопасности. Это привело к тому, что машинист фронтального погрузчика сбросил снег из ковша на двух детей — мальчиков шести и семи лет, которые скончались на месте.

«Обвиняемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в посёлке Беринговский Анадырского района пропавших малолетних братьев 6 и 7 лет, которые ушли гулять из дома 12 мая, обнаружили вечером 13 мая без признаков жизни, заваленных снегом практически рядом с домом.

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