Москва, , 02:22 — REGNUM 65 лесных пожаров общей площадью 2 725 гектаров было ликвидировано в России за последние сутки, 28 мая сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Продолжается активное тушение еще 48 пожаров в лесной местности на площади 16 718 гектаров. Большая часть территорий, охваченных в РФ лесными пожарами, приходится на Красноярский край — 5421 гектар.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Калужской области установили третий класс пожарной опасности из-за лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года в калужских лесах ликвидировано 73 пожара