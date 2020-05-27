Ростов-на-Дону, , 23:45 — REGNUM В Ростовской области следователи расследуют утечку данных о пациенте с SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 мая.

Житель Новошахтинска обратился в правоохранительные органы с жалобой на публикацию в интернете сведений о своей частной жизни, «а также о наличии у него заболевания новой короновирусной инфекцией — COVID19». Размещённая 2 апреля 2020 года информация содержит «персональные данные, составляющие его личную и семейную тайну».

Процессуальное решение следователи примут после завершения доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении пациента с коронавирусом, сбежавшего из медучреждения Таганрога. Мужчина уехал на рейсовом автобусе в Новочеркасск.

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