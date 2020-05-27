Найроби, 27 мая 2020, 23:00 — REGNUM О гибели 285 жителей Кении сообщает 27 мая Anadolu.
Люди стали жертвами наводнений и схода оползня. Стихийные бедствия обрушились на кенийцев после проливных дождей.
В общей сложности от наводнений и оползней так или иначе пострадали 810 тысяч жителей Кении. Эти данные кенийские власти привели с учётом ущерба, который получили поля.
Кенийские власти принимают меры для ликвидации последствий стихийных бедствий. В стране сохраняется угроза перебоев с продовольствием.
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