Найроби, , 23:00 — REGNUM О гибели 285 жителей Кении сообщает 27 мая Anadolu.

Люди стали жертвами наводнений и схода оползня. Стихийные бедствия обрушились на кенийцев после проливных дождей.

В общей сложности от наводнений и оползней так или иначе пострадали 810 тысяч жителей Кении. Эти данные кенийские власти привели с учётом ущерба, который получили поля.

Кенийские власти принимают меры для ликвидации последствий стихийных бедствий. В стране сохраняется угроза перебоев с продовольствием.

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