Мехико, , 22:47 — REGNUM Почти 250 раз за сутки выбросил пепел и газ вулкан Попокатепетль, расположенный недалеко от столицы Мексики. Об этом 27 мая сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED).

Действующий вулкан высотой более 5420 метров расположен в 70 км от Мехико и входит в число самых активных вулканов на территории страны. В настоящее время специалисты-вулканологи отмечают усиление активности вулкана.

За прошедшие сутки Попокатепетль выбросил пепел и газы 244 раза, тогда как за предыдущие сутки таких выбросов произошло 197. CENAPRED обратился к гражданам с призывом не приближаться к вулкану, в особенности к его кратеру, из соображений безопасности.

При этом министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль отметил, что вулкан не представляет серьёзной угрозы населению. Гражданам не рекомендуется приближаться к вулкану на расстояние ближе 12 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном выбросе пепла вулканом Попокатепетль в Мексике.

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