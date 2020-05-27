Одесса, Украина, , 22:44 — REGNUM В Беляевском районе Одесской области произошел взрыв снаряда, в результате которого погиб местный житель, сообщает 27 мая пресс-служба местного управления Национальной полиции.

Снаряд времен Великой Отечественной войны взорвался в хозяйственной постройке, владельцем которой является 47-летний погибший.

«По имеющейся информации, он был «черным копателем», то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию. Работы на месте происшествия продолжаются», — указано в сообщении на официальном сайте полиции.

По факту взрыва и гибели человека начато расследование.

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