Париж, 27 мая 2020, 22:04 — REGNUM На западе Франции в городе Сен-Варан неизвестный мужчина убил троих человек в помещении промышленного предприятия, сообщает 27 мая телеканал BFMTV.
Убийство произошло на территории департамента Де-Севр в помещении компании, добывающей мрамор.
Мужчина, совершивший убийство, затем попытался покончить с собой.
Полиция выясняет, какое отношение убийца имеет к компании, на территории которой совершил преступление.
Причины и подробности трагедии пока не выяснены.
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