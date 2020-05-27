Париж, , 22:04 — REGNUM На западе Франции в городе Сен-Варан неизвестный мужчина убил троих человек в помещении промышленного предприятия, сообщает 27 мая телеканал BFMTV.

Убийство произошло на территории департамента Де-Севр в помещении компании, добывающей мрамор.

Мужчина, совершивший убийство, затем попытался покончить с собой.

Полиция выясняет, какое отношение убийца имеет к компании, на территории которой совершил преступление.

Причины и подробности трагедии пока не выяснены.

Читайте ранее в этом сюжете: «Крабовый король» Олег Кан просит у главы СКР честного расследования