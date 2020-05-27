Астрахань, 27 мая 2020, 21:48 — REGNUM Под подъёмной частью моста через Волгу в Астрахани застрял сухогруз, шедший из центрального грузового порта в порт Оля, сообщает 27 мая управление МЧС по Астраханской области.
По данным МЧС, судно село на мель носовой частью, а затем застряло под подъемной частью старого моста в Астрахани.
Сообщение о происшествии поступило в 20:35 мск.
Мост не поврежден, работает в штатном режиме. К застрявшему судну направлены спасатели.
Причины происшествия выясняются.
Читайте ранее в этом сюжете: В Бангладеш при крушении лодки утонули четыре человека