Астрахань, , 21:48 — REGNUM Под подъёмной частью моста через Волгу в Астрахани застрял сухогруз, шедший из центрального грузового порта в порт Оля, сообщает 27 мая управление МЧС по Астраханской области.

По данным МЧС, судно село на мель носовой частью, а затем застряло под подъемной частью старого моста в Астрахани.

Сообщение о происшествии поступило в 20:35 мск.

Мост не поврежден, работает в штатном режиме. К застрявшему судну направлены спасатели.

Причины происшествия выясняются.

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