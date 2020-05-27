Москва, , 21:32 — REGNUM Четыре человека были спасены из загоревшегося здания общежития в центре Москвы. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании в здании общежития, расположенного на Старой Басманной улице, поступила в городское ведомство в 19:09 мск. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что трёхэтажное здание является частично жилым и частично расселённым. Возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже, площадь горения составила 15 кв. метров.

Локализация пожара была объявлена в 19:28 мск, полная ликвидация пожара произошла в 19:34 мск. Из здания со второго этажа были спасены четыре человека, медицинская помощь им не понадобилась. В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

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