Орел, , 21:22 — REGNUM Прокуратура Орловской области назвала причины обрушения кровли спортивного зала, которое произошло днём 27 мая в Орле. О результатах прокурорской проверки ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Спортзал, который находится в муниципальной собственности, располагался в пристройке к жилому многоквартирному дому. В этом доме ООО «Техинком» на основании договора с НО «Региональный фонд в многоквартирных домах на территории Орловской области» проводился капитальный ремонт общего имущества.

«В нарушение действующего законодательства подрядчиком не была обеспечена безопасность при выполнении работ на кровле спортивного зала, в результате чего произошло её обрушение, помещение утратило свое функциональное назначение», — сообщили в прокуратуре.

Ущерб, причинённый бюджету Орла, оценивается в сумму около 13 млн рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.

Также прокурором Советского района объявлено предостережение главе администрации Орла. Представление направлено также руководителю НО «Региональный фонд в многоквартирных домах на территории Орловской области».

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