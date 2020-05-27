Чебоксары, , 20:36 — REGNUM В Чувашии ребёнок получил ожоги, пролив на себя йод. Об этом сообщает республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Инцидент произошёл 25 мая в Козловке. По данным «скорой», годовалый ребёнок взял йод в руки и пролил на себя при попытке матери его отобрать. Пятипроцентный раствор попал в область рта и шеи. Первую помощь оказала мать, промыв повреждённые участки кожи водой. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи обнаружила у ребенка ожоговые поражения на слизистой губы.

Всего 25 мая скорую помощь в Чувашии вызывали 1336 раз, в том числе 106 человек пострадали в результате несчастных случаев. В числе пострадавших — 70-летний мужчина, который получил рваные раны в результате нападения собаки. Пожилого человека госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Канашском районе умер младенец, получив смертельные ожоги в люльке. По предварительным данным, причиной стало «возгорание постельных принадлежностей в детской кроватке, в которой он находился». Несмотря на принятые врачами меры, ребёнок скончался.

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