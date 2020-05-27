Пенза, , 19:14 — REGNUM По возбужденному прокурором Октябрьского района Пензы делу об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан») оштрафован на 5 тыс. рублей заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов. Граждане неоднократно обращались в администрацию города по вопросам ненадлежащего технического состояния многоквартирных домов по улицам Новоселов и Сузюмова в микрорайоне Заря.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2019 году в администрацию Пензы поступило 31 обращение, а за 2020 год — девять обращений от граждан с жалобами о предоставленных некачественных квартирах при переселении из аварийных домов и несвоевременном устранении недостатков. Должностные лица не обеспечили объективное разрешение проблем, конкретные сроки ремонтных работ не указывались.

Помимо Агамагомедова к дисциплинарной ответственности привлекли еще одно должностное лицо.

Напомним, что в феврале текущего года жители проблемных домов в микрорайоне Заря в Пензе в ходе приёма, которые провели глава СУ СКР по региону Дмитрий Матушкин, прокурор области Наталья Канцерова, зампред правительства Дмитрий Семёнов и глава администрации Пензы Андрей Лузгин, вновь пожаловались на трещины в стенах. Тогда на приём пришли пятнадцать переселенцев из аварийного жилья, чьи дома располагаются по улицам Сузюмова и Новосёлова. Кроме трещин, жители жаловались на отсутствие вентиляции. СКР совместно с МЧС договорились о диагностике устойчивости колебаний указанных домов.

Читайте также: Переселенцы из ветхого жилья в Пензе жалуются на трещины в новых домах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микрорайон Заря стал одним из самых проблемных: в 2015—2017 годах здесь было построено 20 домов на 1761 квартиру. При этом в ряде домов сразу же возникли деформации в конструкциях.

Читайте также: В Пензе фундаменты домов проблемного микрорайона усилят за счет бюджета