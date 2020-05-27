Москва, , 19:04 — REGNUM Московский городской суд признал законным арест создателя сообщества в социальной сети «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 06.07.2020 Воронцова», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.