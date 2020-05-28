Стокгольм, , 06:50 — REGNUM Ранее в одном из отделений в больнице региона Блекинге, расположенном на юге Швеции, были зафиксированы случаи заражения коронавирусом сотрудников медицинского персонала. 27 мая шведское издание SVT Nyheter сообщило о том, что вспышку коронавируса зафиксировали еще в одном отделении в этой же больнице. Власти региона приняли решение об остановке работы приемного отделения и закрыли больницу для посещения.

Журналисты выяснили, что, по крайней мере, четыре сотрудника в больнице Блекинге инфицированы коронавирусом, поэтому власти временно приостановили работу данной больницы. Хорошие новости заключаются в том, что по состоянию на 27 мая случаи заражения коронавирусом не были выявлены ни у одного пациента. О каком отделении идет речь, местные власти комментировать отказались, но подтвердили вспышку COVID-19.

«Это правда, что у нас есть отделение, в котором прием граждан был остановлен, потому что COVID-19 был подтвержден у четырех сотрудников», — заявил представитель региональных властей Дженс Линделл.