Варшава, , 18:25 — REGNUM В среду, 27 мая неизвестные лица в городе Лодзь подожгли телекоммуникационную мачту сети 5G, принадлежащую компании Play. Таким образом, Польша присоединилась к числу стран, в которых сторонники теории заговора, считающие технологию 5G одной из причин эпидемии коронавируса, поджигают мачты мобильной связи.

«У нас также есть первый поджог мачты в Польше. Как и следовало ожидать, это произошло в Лодзи. Именно там подожгли телекоммуникационную мачту сети Play», — сообщает издание Wprost.

Виновников поджога разыскивает полиция. Оператор сотовой связи Play выступил с осуждением подстрекательств к атакам на телекоммуникационную инфраструктуру и заявил, что «такие действия носят признаки преступной деятельности, направленной на безопасность государства и граждан».

«Мы являемся свидетелями волны агрессии, направленной против инфраструктуры критического характера. Помимо дезинформации, мы имеем дело с преступлениями, связанными с уничтожением телекоммуникационных устройств, которые обеспечивают связь с миллионами поляков», — говорится в заявлении компании.

В последнее время по всему миру отмечаются атаки на ретрансляторы мобильной сети пятого поколения (5G). Наибольшее количество таких случаев отмечено в Британии и Нидерландах. Зачастую поджигатели, не особо разбираясь, поджигают ретрансляторы, не имеющие отношения к новой технологии 5G.

Конспирологи в сети утверждают, что излучение сетей пятого поколения приводит к подавлению иммунитета человека, в результате чего его организм становится неспособным противостоять инфекциям, в том числе коронавирусу нового типа.