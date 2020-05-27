Нижний Новгород, , 17:40 — REGNUM Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД вместе с ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии по Новгородской области задержали подозреваемого в краже автомобилей, — сообщает пресс-служба УМВД региона.

Им оказался 31-летний житель Новгородского района. По предварительной версии с ноября 2019 по февраль 2020 года он украл шесть автомобилей «Kia Rio». Стоимость каждого составляла около миллиона рублей.

Все машины были припаркованы у жилых домов, у них не было сигнализаций. Вор пользовался электронным устройством для вскрытия дверей и запуска двигателя. Похищенные машины перегонял в Санкт-Петербург на продажу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.Четыре похищенных автомобиля новгородские оперативники вернули владельцам.