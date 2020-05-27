Чебоксары, , 17:14 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 21-летнему парню, которого обвинили в реабилитации нацизма. Его признали виновным и оштрафовали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что чебоксарец разместил в одной из социальных сетей комментарий в виде изображения подразделения войск СС и с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск.

«У него дома обнаружены многочисленные предметы с нацистской символикой и изображениями свастики, в том числе копии предметов одежды фашистско-немецких войск, их медалей и атрибутики, свидетельствующие о том, что он разделяет националистические взгляды и одобряет идеологию фашизма», — говорят в следственном управлении.

Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), назначив 30 тыс. рублей штрафа.

Отметим, что в регионах России регулярно заводят дела по фактам реабилитации нацизма. Так, в мае 2020 года фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Рязани. Следствие отмечает, что на его странице в социальной сети обнаружены видеоролики, оправдывающих преступную идеологию.

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