Москва, , 17:13 — REGNUM Двое приезжих были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в избиении мужчины на станции метро «Нижегородская» в Москве. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к мужчине и нанесли ему несколько ударов по голове и телу. После избиения была предпринята попытка похитить принадлежащие потерпевшему часы и мобильный телефон.

Злоумышленникам не удалось довести до конца свой преступный замысел, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции.

Подозреваемые были привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по факту нападения на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабёж. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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