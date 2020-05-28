Стокгольм, , 06:45 — REGNUM В настоящее время первые полосы практически всех шведских изданий заполнены разоблачающими заголовками. Информационный всплеск начался после того, как шведским журналистам удалось выяснить, что бывший государственный эпидемиолог Швеции Юхан Гизеке, запомнившейся своей поддержки действующей стратегии шведских властей по борьбе с коронавирусом, получал деньги от Агентства общественного здравоохранения Швеции за его «хорошие знания в области эпидемиологии и распространения инфекций». Об этом27 мая сообщила шведская газета Expressen.

В частности, журналистам удалось выяснить, с помощником действующего эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла Юханом Гизике было заключено трудовое соглашение с Агентством общественного здравоохранения Швеции, в обязанности которого сейчас входит борьба с последствиями пандемии в качестве главного профильного ведомства. По информации журналистов, в результате заключения договора за этот год Гизике может заработать до одного миллиона крон или $103 000. Сам Гизике в своем разговоре с журналистами Expressen подтвердил наличие контракта, однако отказался вдаваться в подробности.

Главной причиной разворачивающегося скандала стал не факт заключение временного договора для «оказания помощи в моделировании различных сценариев вспышки вируса» между бывшим эпидемиологом Швеции Гизике, исполнявшим свои обязанности в промежутке 1995−2005 гг., а горячая поддержка вирусолога действий властей. Комментарии Гизеке, который позитивно оценивал вклад властей с борьбу с коронавирусом и их стратегию были даны до сегодняшнего дня при сокрытии того факта, что сами шведские власти платят вирусологу в то время, как шведской и мировой общественностью он воспринимался как независимое лицо. Теперь же сообщается, что непредвзятость всех высказываний Гизеке во время пандемии придется пересмотреть в свете новых событий.