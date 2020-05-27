Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM В Петербурге после пожара на территории строительной площадки на проспекте Космонавтов спасатели обнаружили тела трех человек. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга по данному факту начала проверку: вероятно, речь идет об убийстве.

После пожара в бытовках ЖК «Звёздный дуэт» найдены тела трех человек. Фото: ГУ МЧС по СПб

Сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов в Московском районе поступило на пульт дежурного в 13:35 мск 27 мая. Полностью выгорел неэксплуатируемый размером 3×6 метров гараж и частично обгорел рядом стоящий неэксплуатируемый размером 3×6 метров второй гараж.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и девять человек личного состава. Уже в 13:57 мск пожар бы ликвидирован. Однако при разборе завалов были обнаружены останки трех тел.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, вероятно, пожар начался из-за поджога после того, как в одной из бытовок было совершено преступление. По предварительной информации, повреждения на телах носят криминальный характер, однако точные причины смерти людей установят судмедэксперты.

По факту пожара прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку.

«В ходе проверки прокуратура изучит обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнения требований законодательства в действиях лиц, причастных к сложившейся ситуации, установит правомерность нахождения построек на территории», — отметили в ведомстве.